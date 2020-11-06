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06 Kasım 2020 Cuma 10:25 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Eylem hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Eylem hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
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