06 Kasım 2020 Cuma 10:25 | Son Güncelleme:
MSB açıkladı: Eylem hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/okpkFxrhbD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2020