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  3. MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."


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