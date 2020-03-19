MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."