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  • Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: "9 terörist etkisiz hale getirildi"
06 Aralık 2020 Pazar 16:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: "9 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: "9 terörist etkisiz hale getirildi"
AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk komandolarının Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiği, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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