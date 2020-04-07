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  3. Kahraman komandolar geçit vermedi! 9 terörist öldürüldü

Kahraman komandolar geçit vermedi! 9 terörist öldürüldü

Kahraman komandolar geçit vermedi! 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

AA


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