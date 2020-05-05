MSB: 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Son Dakika Haberleri.. MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız