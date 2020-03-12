MSB: 8 PKK'lı terörist terörist öldürüldü
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yapılan paylaşımda, 8 PKK/PYD"li teröristin öldürüldüğü bilgisine yer verildi.
Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
AA>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız