13 Haziran 2020 Cumartesi 12:36 | Son Güncelleme:
Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı."
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.