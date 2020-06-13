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  3. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı
13 Haziran 2020 Cumartesi 12:36 | Son Güncelleme:

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı."

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

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