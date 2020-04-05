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  3. Kahraman komandolarımız geçit vermedi! Hepsi öldürüldü

Kahraman komandolarımız geçit vermedi! Hepsi öldürüldü

Kahraman komandolarımız geçit vermedi! Hepsi öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.


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