Kahraman komandolarımız geçit vermedi! Hepsi öldürüldü
MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.