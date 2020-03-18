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  3. MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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Bakanlığın açıklamasına göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere PKK/YPG'li teröristlerce taciz atışı yapıldı.

Düzenlenen operasyonda, taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist komandolarca etkisiz hale getirildi.


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