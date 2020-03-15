Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3299
  • 7,0451
  • 314.125
  • 95605.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: 3 terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

(AA)


Kaza yapan sürücüler birbirine girdi! Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar kamerada

Kaza yapan sürücüler birbirine girdi! Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar kamerada

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dezenfekte timlerinin zorlu koronavirüs mesaisi

İlkbahar yüzünü gösterdi! İşte o kareler...