  • $7,686
  • 9,3548
  • 462.834
  • 1381.51
  • Haberler
  • Güncel
  • MSB 2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru yayınladı
21 Aralık 2020 Pazartesi 13:23 | Son Güncelleme:

MSB 2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru yayınladı

MSB 2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmıştır." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Duyuruya ulaşmak için tıklayın.

<p>Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardınd

Paşinyan ziyarete gittiği kiliseden böyle kovuldu... Tüm dünyaya rezil oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik başladı

Dev yılanın içinden öyle bir şey çıktı ki!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.