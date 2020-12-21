MSB 2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmıştır." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." ifadelerine yer verildi.



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