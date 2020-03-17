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  3. MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AA

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