MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AA