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  3. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.


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