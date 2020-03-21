Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.