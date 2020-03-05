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  3. MSB: 2 askerimiz şehit oldu

MSB: 2 askerimiz şehit oldu

MSB: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde Rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakılmayacaktır."


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