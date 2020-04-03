Kahraman komandolarımız geçit vermedi! Hepsi öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.