Kahraman komandolarımız geçit vermedi! Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.