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  3. Kahraman komandolarımız geçit vermedi! Hepsi öldürüldü

Kahraman komandolarımız geçit vermedi! Hepsi öldürüldü

Kahraman komandolarımız geçit vermedi! Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.


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