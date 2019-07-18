MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgulama
Binlerce vatandaşın merak ettiği Süper Loto sonuçları 18 Temmuz Perşembe gününü aratılan konuları arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişin saat 21:15’te gerçekleşiyor. Geçtiğimiz haftanın devreden tutarı 9.704.399,26 TL’ydi. MPİ Süper Loto 18 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! Şans oyunu sevenler tarafından merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
Süper Loto çekilişi het hafta Perşembe günleri yapılıyor. 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları da bu bağlamda aranan konular arasında yerini alıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişi, dileyenler canlı olarak takip edilebiliyor. Son 4 haftadır devreden büyük ikramiye dolayısıyla heyecan artmış durumda. MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 11 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları
18 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları: 02, 30, 36, 43, 47, 52
11 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto 4 Temmuz çekiliş sonuçları sonuçları: 22, 27, 31, 34, 38, 52
SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez