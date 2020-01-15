MPİ Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Şans Topu sonuçları 15 Ocak 2020 açıklandı mı?

Para kazanma hayali kuran şans oyunu severler 15 Ocak 2020 Şans Topu sonuçları şanslı rakamlarını merak ediyor. Şans Topu sonuçları sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyen bireyler para kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba günleri gerçekleştirilen çekiliş oyunu severler tarafından yoğun ilgi görüyor. İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ‘aksam.com.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 15 Ocak 2020 Şans Topu sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15’de açıklanacak. Çekiliş gerçekleştikten hemen sonra sonuçlar haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

8 Ocak Şans Topu sonuçları: 04, 12, 18, 28, 33 + 11

ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.