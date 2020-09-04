Modanisa artık 6 dilde: Selamat Datang Bahasa

2011 yılı Anneler Gününde hizmete başlayan ve 2021’de 10’uncu yılını kutlamaya hazırlanan Modanisa, tüm dünyadan müşterilerine hizmet verdiği diller arasına Bahasa’yı da ekledi. Asya’da yoğun Müslüman nüfusu ile dikkat çeken Endonezya ve Malezya’da toplam 300 milyon kişi Bahasa dili konuşuyor. Her iki ülkede de farklı lehçeler konuşulsa da Bahasa dili ortak ve resmi dil olarak kabul ediliyor.

Thomas Reuters ve Dinar Standard tarafından hazırlanan 2020 Global Islamic Economy Raporu, dünyada Modanisa tarzında giyinmeyi benimseyen 400 milyon civarında bir kadın nüfusu olduğunu öngörüyor. Modanisa’nın hedefi, 5 kıtadaki 140 ülkeden müşteriye alışverişlerini ulaştıran bir marka olarak, 400 milyon kadının tamamına ulaşabilmek ve İstanbul’dan doğan global bir marka olarak İstanbul’u, dünyada modest giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmek. Bahasa diliyle verilen hizmet, Modanisa’yı bu amacına bir adım daha yaklaştırıyor.

Bahasa dili için mini sözlük

Merhaba : Hai

İyi günler: Semoga Harimu Menyenangkan

Hoşçakal : Sampai Jumpa

Çok güzel: Sangat Bagus

Nasılsın?: Apa Kabar?

Teşekkür ederim: Terima Kasih

Hoş geldin: Selamat Datang