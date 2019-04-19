Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışmasında genç yeteneklere ödülleri verildi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlediği Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması sona erdi. 53 liseden 212 öğrencinin en iyi modeli ortaya çıkarmak için zamana karşı kıyasıya yarıştığı Beceri Yarışmasında büyük ödülün sahibi Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

İkincilik ödülünü İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülük ödülünü ise Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi alırken, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi en iyi takım çalışması ödülünü kazandı. Jüri özel ödülünün sahibi ise Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yarışmada toplamda 55 bin TL’lik para ödülü verildi. Birincinin 20 bin, ikincinin 15 bin ve üçüncünün 10 bin TL ödül aldığı gecede “jüri özel ödülü” ve “en iyi takım çalışması” ödülüne değer görülenler de 5’er bin TL’nin sahibi oldu. Dereceye giren öğrencilerin sevinç gözyaşları salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kendi geleceklerini ve kariyer planlarını yetenekleri ile belirleyecek olan öğrenciler için düzenlenen Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışmasının ödül törenine İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU ve Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Levent YAZICI başta olmak üzere sektörel dernek başkanları, ihracatçı birlikleri yönetim kurulu başkanları, ihracatçı birlikleri, TİM yönetim kurulu üyeleri, hazırgiyim ve konfeksiyon sektör temsilcileriyle birlikte yarışmaya katılan okul temsilcileri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Hazır Giyim Sektörü 20 Bin Kişiye İstihdam Sağlıyor

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, ödül töreninde yaptığı konuşmasında: “Hazır giyim sektörünün 30 milyar dolara yakın ihracatı var. Türkiye’ye döviz bırakan en önemli sektörlerden bir tanesi. Hazır giyim bugün 20 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu sektör geçmişte vardı, şimdi var, gelecekte de çok rahat bir biçimde var olacak. Katma değer yaratmada da hazır giyim çok önemli bir sektör. Burada da farkımızı ortaya koyuyoruz. Katma değerli ürün yapmanın en önemli yolu 27 yıldan beri yapmış olduğumuz yarışmalardır. Bu sene de beceri yarışmasının ikincisini düzenliyoruz. Bunu tüm Türkiye’ye yaymak bizim için çok önemli bir gurur kaynağıdır. Yarışmaya katılan tüm okullarımızı ve gençlerimizi yürekten kutluyorum.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ise yaptığı konuşmada: “ Tüm katılımcıların yüzündeki o hissi ışığı hissetmemek mümkün değil. Önümüzdeki sene İstanbul ilinin dışını aşabilecek biçimde bu yarışmada olabileceğimizi umuyorum. Mesleki eğitimin ülkenin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. 53 okulumuz bizlere çok güzel bir ekosistem yaşattılar. Geleceğe daha umutla bakmamızı sağladıkları için tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm kapsamında desteklediği ve Ticaret Bakanlığının onayları ile İHKİB tarafından düzenlenen yarışmada gençlerin çalışmalarını konusunda uzman jüri üyeleri değerlendirdi.