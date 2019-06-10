10 Haziran 2019 Pazartesi 08:58 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:39
Mobilya fabrikasında facianın eşiğinden dönüldü
İnegöl'de bulunan bir mobilya fabrikasının şişe cam deposunda elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi.
İnegöl'de bulunan bir mobilya fabrikasının şişe cam deposunda elektrik panosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi'de bulunan bir mobilya fabrikasının şişe cam deposunda elektrik panosunda yangın çıktı. Çıkan dumanları fark eden fabrika çalışanları ilk müdahalenin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 itfaiye aracı, 25 itfaiye eriyle yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(İHA)