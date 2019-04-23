MİT'ten 4'lü Sincar paketi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurt dışındaki terör örgütü PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar’da yakalanan 4 terörist, 18 Nisan’da Irak’tan Türkiye’ye getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KAMPTA SİLAHLI EĞİTİM

Yakalanan teröristler V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye’de silahlı eğitim aldı. Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüten teröristlerin Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi.

BİR TERÖRİST TACİZCİ ÇIKTI

Teröristlerden V.K’nin, 2010 yılında PKK/KCK’ya katıldığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı, Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. V.K’nin, geçen ay Sincar bölgesinde Ezidi ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği ve PKK/KCK’nın tecavüz olayını örtbas amacıyla örgüt mensubunu başka bir bölgede görevlendirdiği tespit edildi.

Sınır ötesinde terörist avı sürüyor

• 17 Ağustos 2018’de PKK’nın ‘kırmızı liste’deki elebaşı İsmail Özden, Sincar’da havadan vurularak etkisiz hale getirildi.

• 13 Eylül 2018’de, Suriye’de El Muhaberat korumasında bulunan Reyhanlı saldırısı katili Yusuf Nazik, Lazkiye’de yakalandı.

• 27 Mart 2019’da PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Rıza Altun ve 3 kişi Kandil’de takibe alındı, hava harekatıyla vuruldu.