Mitomani hastalığı nedir? Mitomani (yalan söyleme) hastalığı belirtileri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı basın toplantısında mitomani hastalığından söz etti. "Mitomani hastalığı nedir?" sorusu da bu bağlamda merak edip araştırılmaya başladı. Yalan söylemek anlamına gelen bu hastalıkta kişiler durduk yere yalan söyleme ihtiyacı duyarlar. Peki, Mitomani hastalığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? Detaylar haberimizde...

MİTOMANİ HASTALIĞI NEDİR?

Modern çağın yaygın hastalıklarından biri olan mitomani durduk yere yalan söyleme ihtiyacı olan insanlarda ortaya çıkar. Zamanla bu durumu alışkanlık haline getirirler. Hastalığın en korkunç yanı ise hasta attığı bütün yalanlara inanıyor. Bu hastalığın akabinde kişide davranış bozukluğu ortaya çıkar. Bu hastaların çoğu hasta olduklarının farkında değillerdir diğer çoğunluk ise hasta olduğunu kabul etmez. Uzmanlar hastalığın en riskli zamanın ise durmadan yalan söyleyen ve artık bu yalanlara inanmayan birileri olmadığında çevrelerinde hastalarının intihara kalkışmaları olduğunu belirtiyor.

Yapılan araştırmalarda dünya genelinde 4 kişiden iki kişide bu hastalık var.

MİTOMANİYİ TETİKLEYEN DURUMLAR

- Çocukluk döneminde çevresindeki insanların yalan söylemesi,

- Bilinç altına yerleşen çocukluk travmaları,

- Aşağılanmaktan korkmak,

- Birileri tarafından onaylanmak isteği,

- Doğru söylediği zamanlar sözüne inanılmaması gibi durumlar hastalığı tetikliyor.

MİTOMANİ HASTASI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

- Yalanda ısrar eder.

- Yalanı ortaya çıkmasına rağmen pişman olmaz.

- Söylediği yalanlara kendisini inandırması,

- Hiçbir getirisi olmamasına rağmen sürekli yalan konuşması,

- Yalanı ortaya çıkınca sert tavırlar sergilemesi gibi durumlara sahip olan kişi hastalıklı yalancıdır.

MİTOMANİ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mitomani hastasına öncelikle yalancısın demekten ziyade hasta olduğunu kabullendirmek gerekir. Bu kişileri ikna ederken sakin olmak çok önemlidir. Psikolog klişe bir durum fakat hastanın çocukluk anılarını dinleyerek tedaviye başlar. Tedavi boyunca doktor hastanın yakınlarıyla da konuşur. Çünkü nüksetmeye meyilli bu rahatsızlık ciddi sorunları da beraberinde getirebilir. Dünya genelinde bu hastalığa sahip kişilerde başka psikolojik rahatsızlıklar tetiklendiği için hastaneye yatırılır.