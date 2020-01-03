MİT'in Arnavutluk'ta yakaladığı FETÖ firarisi Harun Çelik tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Harun Çelik'in işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

(AA)