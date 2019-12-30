Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9508
  • 6,6628
  • 289.221
  • 114752
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'den Türkiye'ye getirildiler

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'den Türkiye'ye getirildiler

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'den Türkiye'ye getirildiler

Van MİT Bölge Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli teröristler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin ve Beritan Avesta isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

(TRT Haber)

Ayrıntılar geliyor...


Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum
Hayal Köseoğlu sevgilisinden ayrıldı mı?
Boşanma nedeni ortaya çıktı
MasterChef'te şampiyon olan Cemre'den ilk paylaşım!
<p>Kars´ta, ´Bir Oyuncak da Sen Ver´ sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttüğü projeyle çocuklara

Karslı Mirza´ya Doğum Günü Sürprizi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tek bacaklı martının yaptığı şey herkesi hayrete düşürdü

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları