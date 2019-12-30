MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kandil'den Türkiye'ye getirildiler

Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin ve Beritan Avesta isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

(TRT Haber)

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