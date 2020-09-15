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15 Eylül 2020 Salı 08:42 | Son Güncelleme:

MİT ve emniyetten ortak FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

MİT ve emniyetten ortak FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
IHA

MİT Van Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranma kayıtları bulunan M.D. ve F.D. isimli 2 şüpheliye yönelik MİT Van Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda; Van’ın İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi’ndeki bir ikamette 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikamette yapılan aramada; M.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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