"Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa 1900'lerin başında Dalaman'da bir av köşkü yaptırmak istemiş ancak yanlışlıkla hangisi inşa edilmiştir?"sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



MISIR HİDİVİ ABBAS HİLMİ PAŞA 1900'LERİN BAŞINDA DALAMAN'DA BİR AV KÖŞKÜ YAPTIRMAK İSTEMİŞ ANCAK YANLIŞLIKLA HANGİSİ İNŞA EDİLMİŞTİR?

A: Hamam



B: Gar

C: Liman

D: Havaalanı

Doğru cevap: B Gar



