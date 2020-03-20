Miraç Kandili mesajları 2020: Resimli, yeni, en güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri

Miraç Kandili mesajları ve sözleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Resimli, yeni Miraç Kandili mesajları vatandaşlar tarafından yoğn ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl dini gün ve ayları büyük bir coşku ile karşılıyorlar. Miraç Kandili 2020 yılında 21 Mart’ta idrak edilecek. Haberimiz içerisinde bulunan kandil mesajlarını sevdiklerinize gönderebilir, sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Miraç Kandili’niz mübarek olsun

Yüce Allah mübarek Miraç Kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller...

Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Allah"ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Amin! Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun.

Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatIı, toprağı güzeIdir. Yani verimi çoktur. Çok sevap meyvesi aIınır. Cennetin ağaçIarından biri oIan La HavIe ve La Kuvvete İIIa BiIIah cümIesini çok söyIeyin. Hadis( Taberani) HayırIı kandiller…

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah"a emanet olun. Güzel kandiller..

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.

”Allah’ım! Rahman sıfatının hakkı için onu hak yoldan ayırma, ayağını kaydırma, kalbini bulandırma, can acısı duyurma, sevdiklerinden ayırma. Eve hep mutlu, huzurlu ve bereketli olsun. Duaları kabul, ibadetleri makbul olsun. Peygamber Efendimiz şefaatçisi olsun. Her şey gönlünce olsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun.”

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller..

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz buyurdular ki : "Hatırlayan güzelse, hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, ya da gül kokar" manevi bollukların yaşandığı bir gece olması dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun...

Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini dilerim.