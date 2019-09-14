Miraç Kandili, Hicri takvimde hangi güne denk gelir?
Miraç Kandili, Hicri takvimde hangi güne denk gelir? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 14 Eylül Cumartesi akşamı sorulan sorulara cevap arayan izleyiciler internette aramalar yapıyor. Miraç Kandili, Hicri takvimde hangi güne denk gelir?
Miraç Kandili, Hicri takvimde hangi güne denk gelir? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Miraç Kandili, Hicri takvimde hangi güne denk gelir?
A: Recep ayının ilk Cuma gecesi
B: Şaban ayının on beşinci gecesi
C: Recep ayının yirmi yedinci gecesi
D: Şevval ayının yirmi yedinci gecesi
Doğru cevap: Recep ayının yirmi yedinci gecesi