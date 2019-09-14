Miraç Kandili, Hicri takvimde hangi güne denk gelir? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Miraç Kandili, Hicri takvimde hangi güne denk gelir?

A: Recep ayının ilk Cuma gecesi

B: Şaban ayının on beşinci gecesi

C: Recep ayının yirmi yedinci gecesi

D: Şevval ayının yirmi yedinci gecesi

Doğru cevap: Recep ayının yirmi yedinci gecesi