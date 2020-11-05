Minnettarız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, arama kurtarma ekipleriyle AFAD Arama Kurtarma ve Birlik Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Bakan Kurum, 8 bin kişilik arama kurtarma ekibinin, 107 vatandaşı sağ salim enkaz altından çıkarmayı başardığını söyledi. Kurum şunları kaydetti: “Burada AFAD’ımızı, Kızılayımıza, UMKE’mize, İzmir İtfaiyemize, JAK’ımıza, MSYD insani yardım kuruluşumuza, İHH yardım kuruluşumuza, AKUT’umuza, Hayrat Yardım Vakfımıza, Türk Telekom Arama Kurtarma Vakfımıza, Yeryüzü Doktorları Derneğimize, Kastamonu Üniversitesi Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi’mize, ANDA Arama Kurtarma Ekibi’mize, Tire Arama Kurtarma Ekibi’mize, GEA Arama Kurtarma Ekibi’mize, Karayolları Yol Bakım Grubu’muza, STK Afet Platformu’na ve kıymetli Haluk Levent Beyefendi’ye; AHBAP Derneği Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR



Ekiplere Başkan Erdoğan’ın da teşekkürlerini ileten Bakan Kurum, “İnşallah Allah böyle bir kaza bela bir daha vermesin ama biliyoruz ki Türkiye’de ne zaman bir afet, sel olsa buradaki arkadaşlarımız cansiparane şekilde yardıma koşuyor ve bundan sonra da koşmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte 81 ilimizde, 83 milyon vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz” diye konuştu.

22 BİN BİNADA HASAR TESPİTİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de şu ana kadar 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayısının 180 olduğunu bildirdi. Kurum şunları söyledi: “Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Sadece bir alanda şu an enkazımız kaldı ve o alanda da enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok ama yine de hassas şekilde çalışmalarımızı AFAD koordinasyonunda sürdürüyoruz. “

EN FAZLA 5 KAT



“Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5’i geçmeyecek. Konteyner kent kurulum çalışmaları Bayraklı’da 46 bin 300 metrekarelik alanda başlatıldı. ilk etapta 1000 konteyner kuruyoruz ve dün itibarıyla çalışmalarımız başladı. İnşallah 19 gün sonra da vatandaşlarımıza konteyner kentlerini de kurulmuş bir şekilde teslim ediyor olacağız. Vatandaşlarımıza bugüne yapmış olduğumuz kira ve taşınma yardımı toplamı 2 milyon 865 bine ulaştı.”

Arama kurtarma ekipleri geçen cumadan bu yana durmaksızın çalıştı. Ekipler enkazların başında sabahladı.

AYDA HIZLA İYİLEŞİYOR



Depremden 91 saat sonra bir mucizeye imza atan 4 yaşındaki Ayda Gezgin’in tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumu iyi olan Ayda halen yoğun bakımda.

İzmir’deki depremin ardından 91’inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin’in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor. Hastaneden yapılan açıklamada minik Ayda’nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

SEVİNDİREN HABER



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte Ayda’yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven bilgi aldı. Tedaviye başlanan Ayda Gezgin’in genel sağlık durumunda bir sorun bulunmamasının sevindirici olduğu belirtildi.

ANNESİNE HÜZÜNLÜ VEDA



Rıza Bey Apartmanı’nda kurtarılan Ayda’dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin’in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alındı. Gezgin’in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye Gezgin’in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin’in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, “Oğlum annene hoşçakal de” ifadesini kullandı. Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, “Hoşça kal” dedi.

MARMARA’DA DALGALAR 200 METRE İÇERİ GİREBİLİR



Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, olası Marmara depreminde deniz içi heyelan olma ihtimali olduğunu ve ciddi tsunami etkisi olacağını belirterek, “Özellikle Marmara sanayi kuruluşlarının bol olduğu, limanların ve işletmelerin olduğu bir yer. Böyle bir yerde eğer dalgalar girecek olursa 200 metre kadar girme ihtimali olası” dedi.

ENKAZ ALTINDAN FERYATLAR



Üç bebeğim var, göçük altındayız

İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediği görüşmeler kayıtlara yansıdı. İşte o konuşmalardan bazıları:

• Alo, Acil Çağrı Merkezi.

• Biz göçük altında kaldık.

• Tamam, sakin ol. Kaç kişisiniz orada?

• Annemle beraber 2. Aşağıda da kardeşim var. Bacağımı hissetmiyorum.

• Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

• Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. 3 tane bebeğim var, hepimiz göçük altındayız.

• Alo. 112’den arıyorum. Siz göçük altında mısınız?

• Evet.

• Senin yanında 2 kişi daha mı var, 3 kişi misiniz?

• Evet.

• Tamam. Onlar konuşabiliyorlar mı?

• Evet.

CAN KAYBI 114



Enkazda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD, can kaybının 114 olduğunu, 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. 30 Ekim’deki depremin ardından 45’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere toplam 1944 artçı sarsıntı kaydedildi.

108’İNCİ SAATTE ACI HABER GELDİ



İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

9 BİNANIN ENKAZINDA 112 KİŞİ CAN VERDİ



İzmir’deki depremde ölenlerin 112’si 9 binanın enkazından çıkarıldı. 114 kişinin yaşamını yitirdiği depremdeyıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 37, Emrah Sitesi’ndeki iki binada 30, Doğanlar Apartmanı’nda 14, Yağcıoğlu Apartmanı ve Barış Sitesi’nin 3 blokunda 11’er, Yılmaz Erbek Apartmanı’nda ise 9 kişi yaşamını yitirdi. Bu binaların enkazından 81 kişi ise kurtarıldı.

DEPREMZEDE ERZAKINI SATAN TUTUKLANDI



İzmir’de deprem bölgesinden topladığı erzak ürünlerini marketinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. İzmir’de meydana gelen depremin ardından, deprem bölgesinde hasar gören binaların yakınında ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini, bir kişinin toplayarak iş yerinde sattığı öne sürülmüştü.

63 HAYVAN DA KURTARILDI



İzmir depreminde enkazlardan 63 de ev hayvanı kurtarıldı. Son olarak Rıza Bey Apartmanı’nda 108. saatte bir kedi yaralı olarak kurtarıldı. Veteriner Hekim Buse Erten, “Şu anda sahipsiz 10 kedimiz kaldı. Onlar için de çalışmalar yapıyoruz. Duyan, gelen oluyor ama hemen sahiplendirmek istemiyoruz. Tedavide olan sahiplerinin olduğunu düşünerek... Bir süre bizim misafirimiz olacaklar. Depremzede hastalardan bir ücret talep etmiyoruz. Evleri hasar görüp barınma ihtiyacı olan hayvanlar için de ücret almıyoruz” dedi.

AYDIN’DA 4.0’LIK KORKUTAN DEPREM



Aydın Kuşadası açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.98 kilometre olarak belirlendi. Deprem hissedildiği bölgelerde tedirginlik yarattı.