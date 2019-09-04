Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6625
  • 6,2385
  • 279.8
  • 99769.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Minik Eymen'in ölümünde şok eden paylaşım

Minik Eymen'in ölümünde şok eden paylaşım

Minik Eymen'in ölümünde şok eden paylaşım

İzmir’de sevgilisiyle birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürüp tandıra attığı iddiasıyla tutuklanan annenin iki yıl önce sosyal medya hesabında tıpkı oğluna yaptığı gibi poşetlenmiş şekilde kuyuya atılan kedilerin videosunu paylaştığı ortaya çıktı.

İzmir’in Buca ilçesinde cesedi tandırdan çıkan minik Eymen’in ölümünün yankıları sürerken, ortaya çıkan gelişmeler ise kan donduruyor. Talihsiz çocuğun cesedi poşete bağlı şekilde tandırdan çıkarılırken, sevgilisi S.E. ile birlikte Eymen’i öldürüp tandıra iddia edilen anne M.D.’nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım şok etti. 2018 yılında anne M.D.'nin sosyal medya hesabında "Bunu yapabilecek kişiye insan diyemiyorum, siz ne dersiniz bilemiyorum" diyerek bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

M.D.’nin paylaştığı videoda poşetlere konulan kedi yavrularının bir kuyuya atıldığı ve bir şahsın kuyuya inip kedileri kurtardığı görülüyor. Bu paylaşımdan yaklaşık 1 sene sonra M.D.’nin oğlu Eymen’in cesedi, elleri ve kolları bağlı, poşete sarılı halde tandırdan çıkarıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Baş, Bensu Soral'ın oyunculuk yapmasını istemiyor mu?
Seda Sayan ve Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
Sene 1999.... İşte Murat Boz'un üniversitedeki fotoğrafı
Hande Erçel aşkı Murat Dalkılıç'a yaradı
Rafet El Roman yeni bir aşka yelken açtı
<p>Edinilen bilgiye göre; Ü.İ. isimli şahıs bir grupla birlikte Kızılcaköy mezarlığı içerisinde bulu

Mezarlıktan İnleme Sesleri Geldi! İlçe Ayağı Kalktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dolmabahçe Sarayı'ndaki tarihi paravanın astarında bulundu!