03 Kasım 2020 Salı 13:27 | Son Güncelleme:
Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı
91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan, 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan, 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı.
"ANNE" DİYE SESLENMİŞTİ
İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e sağ olarak ulaştı. Enkazdan çıkarılan Ayda alkışlar eşliğinde ambulansa alındı. Bulaşık makinesinin yanında oluşan yaşam üçgeninde bulunan Ayda, hastaneye götürüldüğü sırada "Anne" diye seslendi.
Uzmanlar, Ayda'nın göçük altında annesi ile konuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.