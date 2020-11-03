  • $8,4901
  • 9,9348
  • 518.207
  • 1130.57
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı
03 Kasım 2020 Salı 13:27 | Son Güncelleme:

Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı

Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı

91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan, 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan, 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

"ANNE" DİYE SESLENMİŞTİ

İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e sağ olarak ulaştı. Enkazdan çıkarılan Ayda alkışlar eşliğinde ambulansa alındı. Bulaşık makinesinin yanında oluşan yaşam üçgeninde bulunan Ayda, hastaneye götürüldüğü sırada "Anne" diye seslendi.

Uzmanlar, Ayda'nın göçük altında annesi ile konuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 

<p>İzmir'de depremin mucizelerinden 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüleri ortaya

Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı... İşte 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüsü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Endonezya'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi

ABD'de seçim korkusu! Yağma ve protestolar için böyle önlem aldılar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.