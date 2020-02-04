Minibüsün üzerine çığ düştü! Bölgeye ekipler sevk edildi... Valilikten uyarı geldi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vali Valisi Mehmet Emin Bilmez çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve bölgenin çığ düşme riskine karşı vatandaşları uyardı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:
"Bize ilk gelen bilgi o yönde. Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar ve tipi etkili. Minibüs'teki kişilerle ilgili bilgimiz yok. 10-15 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Karayolu iş makinesini kullanan arkadaşa ulaştık. Hafif sıyrıklarla kurtuldu. Durağan çığ geldiğini ve minibüsü sürüklediğini söyledi. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz orada. İş makinaları ve köpekli ekiplerimiz sevk edildi. Henüz minibüse ulaşamadık. Olay zirveye yakın ve bölge yağışlı. Yaklaşık 200 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine çıkmaya çalışan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. O bölge çığ düşmesine müsait, yeni çığlar olabilir ve yağış devam ediyor. Vatandaşlarımızın buraya gelmemelerini rica ediyoruz."