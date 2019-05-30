30 Mayıs 2019 Perşembe 19:20 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:33
Köprü geçişlerine ilişkin torba teklif yasalaştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin torba kanun teklifinin "1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden" maddesi kabul edildi.
AA