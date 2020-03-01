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  3. Milli teknoloji tutkunu gençlerden anlamlı video

Milli teknoloji tutkunu gençlerden anlamlı video

Milli teknoloji tutkunu gençlerden anlamlı video

Milli birlik ve beraberlik duygusuyla, ay yıldızlı bayrağına aşık, istiklalimize sahip çıkacak gençlerimiz çok anlamlı bir video hazırladılar.

Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerimiz, Milli teknoloji hamlesiyle hava savunma sistemlerinden, uydu fırlatma teknolojilerine kadar pek çok alanda kritik olan roket teknolojisinin geliştirilmesinde ve uygulamasında tam bağımsız Türkiye’nin teminatı olduklarını bu anlamlı video ile dosta düşmana ilan ettiler...


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