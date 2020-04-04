Milli seferberlik

MUHTEŞEM DAYANIŞMA

DESTEK HER GÜN ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR! KAMPANYADA 900 MİLYON TL AŞILDI



İlk 3 günde 846.6 milyon liralık yardımın toplandığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek hızla artıyor. İş dünyası hem nakit hem de tıbbi ekipman desteği sağlarken, yardım 1 milyar lira barajına yaklaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, koronavirüsle mücadele kapsamında ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’nda 900 milyon liralık sınır dün aşıldı. Başta iş dünyası olmak üzere kampanyaya katılım dün de çığ gibi büyümeye devam etti. Bu kapsamda kampanyaya hem ayni hem de nakdi yardımla katılan yeni şirketler de şöyle:

KOÇ HOLDİNG: Kampanyaya Yapı Kredi 10 milyon lira, Tüpraş 5 milyon lira, Opet 3 milyon lira ve Aygaz da 2 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira destek sağlandı.

TIBBİ MALZEME DE VAR

LİMAK HOLDİNG: İstanbul Valiliği tarafından organize edilen toplam 50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak Vefa kolileri için 7 milyon lira, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ için de 4 milyon lira olmak üzere 11 milyon lira bağış yaptığı belirtildi. Ayrıca bu süreçte hastane ve sağlık personeline tıbbı malzeme yardımları yapıldığına da dikkat çekildi.

ECZACIBAŞI TOPLULUĞU: Koronavirüsle mücadeleye 10 milyon TL kaynak ayrıldı. Açıklamada, “4.5 milyon TL düzeyine ulaşan ve devam edecek olan ayni katkılarımızın yanı sıra Milli Dayanışma Kampanyası’na da 2 milyon TL ile destek veriyoruz” denildi.

KALYON HOLDİNG: Milli Dayanışma Kampanyası’na 6 milyon lira, Vefa Kolileri Kampanyası’na da 7 milyon lira olmak üzere 13 milyon bağışta bulundu.

FAKÜLTELERE DESTEK



TAV HAVALİMANLARI: ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağlandı. Açıklamada, “Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Bezmi Alem Üniversitesi tıp fakültelerine destek veriyoruz. Bu süreçte, 35 bin çalışanımızdan kimseyi işten çıkarmayacağız” denildi.

GÜRALLAR GRUBU: 5 bin ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için toplam 1 milyon TL tutarındaki bağış, Kütahya Valiliği’ne teslim etti.

PERAKENDECİLER FEDERASYONU: Kampanyaya 2 milyon TL katkı sağladı.

YAŞAR HOLDİNG: Kampanyaya 1.5 milyon liralık nakit desteği verdi.

TEB: Kampanyaya 7.5 milyon lira ayırdı.

1 MİLYON TL BAĞIŞLA 2 YENİ TEST MERKEZİ



GİLEAD SCİENCES TÜRKİYE, 1 milyon TL’lik bir fon oluşturduğunu açıkladı. Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, fonun Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde İstanbul ve Ankara’da 2 yeni Covid-19 test merkezinin açılması için gerekli ekipman bağışında kullanıldığını belirtti. Bu merkezler, günde 30 bin civarında test yapılmasının önünü açacak.

HEM DESTEK HEM YATIRIM



SICPA TÜRKİYE: Şirket, kampanyaya 3 milyon 177 bin lira destek sağlandı. SICPA Dünya Başkanı Philippe Amon da, ürün izleme ve takip sistemleri alanında Türkiye’de bir Ar-Ge merkezi kuracaklarını ve buradaki projelere 5 milyar TL’lik yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

AYDEM ENERJİ: Şirket kampanyaya 3 milyon lira bağış yaptığını açıkladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KREDİLERİ 6 AY ERTELENDİ



TÜRKİYE FİNANS: Sağlık çalışanı olan müşterilerinin mevcut finansman ödemelerini ek bir kâr payı olmadan 6 ay erteleyen banka, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 bin adet koruyucu tulum bağışında da bulundu.

SAYA GRUP: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 2 milyon TL destek verildi. Ayrıca, acil gıda ve sağlık malzemesi desteği için 3 milyon TL’lik kaynak sağlandı. İlaç şirketi Pharmactive aracılığıyla da sağlık çalışanlarının acil ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarına hız verildi.

LİLA GROUP: Sağlık personeline 100 bin rulo muayene masa örtüsü bağışladı.

SAĞLIKÇILAR NÖBET PARALARINI GÖNDERDİ



‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bir destek de sağlık çalışanlarından geldi. Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’nde bulunan Kazım Dinç Devlet Hastanesi çalışanları, tuttukları nöbet ücretlerini kampanyaya bağışlama kararı aldı. Sağlık Sen Temsilcisi Fatih Kan, “Kampanyaya katılımımız bir defalık değil Türkiye’yi sarsan virüs belası bertaraf edilinceye kadar sürecek” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN ‘HEİDİ’Sİ 3 BUZAĞI BAĞIŞLADI



Yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran, 15 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Başkan Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek için 3 buzağı bağışladı. Baba Atilla Bilgin, “Birlikte bu işi başaracağımızı biliyoruz. Bu nedenle kızımın yaptığı davranış beni fazlasıyla duygulandırdı” dedi.

AMANSIZ MÜCADELE

KORONAVİRÜS MESAİSİ: İLK PARTİ İLACI TESLİM ETTİ



Türk ilaç sektörünün önde gelen kuruluşlarından Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda COVID-19’a karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı’na teslim etti. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ‘‘108 yıldır hayatı iyileştirme misyonumuzla hareket ediyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte de yürütülen salgınla mücadele seferberliğine tam destek vererek, tüm imkanlarımızı devreye soktuk. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 tedavi protokollerinde yer alan bir ilacımızın ilk parti üretimini yaparak teslim ettik‘’ diye konuştu.

BU AY 1.6 MİLYON TABLET

Bu ay içinde üretilecek 1.6 milyon tabletle yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimi de Bakanlığa bağışlayacaklarını açıklayan Barut, Sağlık Bakanlığı tedavi protokolünde birincil tedavi önerileri içinde yer alan ilacın, diğer tedavilerle birlikte virüsle mücadelede güçlü bir katkı sunmasını beklediklerini belirtti. Barut, tüm imkanlarını devreye soktuklarını söyledi.

YERLİ SOLUNUM CİHAZI 15 NİSAN’DA HAZIR



Virüse karşı yürütülen 14 aşı ve ilaç projesinin maliyetinin 18 milyon lira olduğunu açıklayan Bakan Varank, yerli solunum cihazında da ilk ürünlerin 15 Nisan’da teslim edileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmeye yönelik 14 projenin yaklaşık maliyetinin 18 milyon lira olduğunu belirterek, “Araştırma bütçemizin tamamını bu işler için harcayabiliriz. Fon ve süreçleri hızlandırma açısından araştırmacılarımızın önünde hiçbir engel yok, yeter ki sonuç alsınlar” dedi. NTV’de konuk olduğu programda, yürütülen çalışmaları anlatan Varank, solunum cihazlarının üretilmesine yönelik çalışmalardan da şöyle bahsetti:

100 MÜHENDİS ÇALIŞIYOR



“Bir firmanın pilot olarak uluslararası standartlarda solunum cihazı ürettiğini gördük. Bu girişimimizi Türkiye’deki Baykar, Aselsan, TUSAŞ gibi yüksek teknoloji üreten firmalarla buluşturduk. Seri üretim için hazırlıklara başlandı, Arçelik’i de içine katarak bir konsorsiyum oluşturuldu. Şimdi 100’den fazla mühendis seri üretim için çalışıyor. Hedefleri 15 Nisan’dan itibaren ilk ürünleri teslim etmeye başlamak.” Bakan Varank, Türkiye’de sağlık teknolojisi üretiminde katkıda bulunabilecek firmalara çağrıda bulunduklarını hatırlatarak, oradan geri dönüşler aldıklarını söyledi.

25 MİLYON MASKELİK KUMAŞ İMALATI VAR



Türkiye'de günlük 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş imalatı olduğunu belirten Varank, maskeye yönelik şikayetlerin fırsatçılardan kaynaklandığını ve vatandaşların sıkıntıya düşmemesi için en sert tedbirleri aldıklarını vurguladı. Bakan Varank, kolonya ve dezenfektan üretimine yönelik alınan tedbirlere değinerek, bu ürünlere yönelik yaşanabilecek sıkıntıları da takip ettiklerine dikkat çekti.

1 SOLUNUM CİHAZI BİRDEN FAZLA HASTADA APARATLA KULLANILACAK



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi’nde Türk hekimler ve mühendisler tarafından koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere, bir solunum cihazının birden fazla hastanın ihtiyacını karşılamasını sağlayan ara parça tasarlandı. METÜM’ün 3 boyutlu yazıcı ve titanyum malzemeden vücut yedek parçaları ürettiğini anlatan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl “Solunum cihazını birden fazla hastada kullandırabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Şu an için ürettiğimiz ürün, en fazla 2 hastada çok elzem durumlarda ihtiyaç duyulursa kullanılabilecek. İhtiyaç olursa biz bu üretimi yapmaya ve Sağlık Bakanlığımıza ücretsiz vermeye hazırız” dedi.

ULTRAVİYOLE IŞINLARIYLA VİRÜSÜ ÖLDÜREN 3 CİHAZ TASARLADILAR



Kovid-19'u ultraviyole ışınlarını kullanarak bulunduğu ortamda öldüren üç ayrı cihaz geliştiren Maltepe Üniversitesi’nde kuantum araştırmaları yapan Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, üretilen ilk cihazların sağlık personeli için kullanılmasını sağlayacak. Sıddıki, cihazlar hakkında şu bilgileri verdi: "Temel prensipleri yaklaşık yüz yıldan beridir bilinen ultraviyole ışınlarının, mikrop, virüs, bakteri, mantar ve parazit üzerindeki öldürücü etkisini kullandık. El cihazı, sağlık çalışanının kıyafetine yakın mesafeden (10-15 cm) yaklaşık 1-2 dakika uygulanması durumunda ortalama virüs yükünü yüzde 90 oranında azaltıyor. El cihazı 75, kabinler ise 15 saniyeden kısa bir sürede ortamdaki virüsleri en az düzeye indirme gücüne sahip.”

KIZILAY: HAFTAYA PLAZMA ALIMLARINA BAŞLAYACAĞIZ



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, plazma tedavisinde gelinen son noktayı anlattı. Gelecek hafta plazma alımlarına başlayacaklarını belirten Kınık, “İlk hastalarımızın taburcu olmasının üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyordu” diyerek şunları kaydetti: “Mikroorganizmalar veya farklı antijenler vücudumuza girdiğinde antikor oluşturma tepkisi oluyor. Biz bu yolla iyileşiyoruz, mikroorganizmalarla savaşıyoruz, mikropları yeniyoruz. İyileşmiş hastalarda Kovid-19’a karşı oluşmuş immünglobulinler, hastaları tedavi edecek.”

DEVLETTEN DESTEK

YARDIMLAR EVE TESLİM



Önünde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle PTT’lerin kapanmasının ardından sosyal yardımlar, postacı, bekçi ve polislerin katılımıyla evlere dağıtılıyor.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında PTT’lerde yapılan sosyal yardımlar nedeniyle, PTT’ler önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Koronavirüs nedeniyle uygulanması önerilen sosyal mesafe kuralının vatandaşlar tarafından uygulanmaması üzerine, İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını ve PTT şubelerinin bir süreliğine kapatıldığını bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dün yaptığı paylaşımda “Bin TL’lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı” dedi.

12 GÜNDE BÜYÜK VEFA



Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek gurupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti. Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ DE EVE TESLİM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneklerinin evde ödeneceğini açıkladı, "İşsizlik ödenekleri kolluk kuvvetlerimiz, bekçilerimiz, jandarma ve PTT görevlilerimiz aracılığıyla 5-6-7 Nisan’da evlerine teslim edilecek” dedi.



MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA DESTEK DEVAM EDİYOR



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ettiğini bildirdi. Altun’un paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi: “Bugün mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz çünkü ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem.”

65 YAŞ VE ÜSTÜNE KOLONYA DAĞITILIYOR



Başkan Erdoğan açıkladığı destek paketinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maskeyle kolonya dağıtılacağını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kolonya için sektörün önde gelen 8 üreticisinin katılımıyla konsorsiyum oluşturuldu. Edirne’deki tesislerde özel üretilen kolonyaların ilk bölümü, dün bakanlığa gönderildi.

YENİ TEDBİRLER DEVREDE



1- KOBİ’LERE LİMİT 10 KATINA ÇIKTI



Virüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan ekonomik önlemlere bir yenisi eklendi. KGF’den sonra KOSGEB de kredileri de devreye alındı. KOSGEB faiz desteklerinden yararlananların sanayi şirketi olma şartı kaldırılırken, geri ödemesiz faiz desteğinin miktarı da 10 kat artırılarak 3 milyon liraya çıkarıldı. Böylece KOSGEB aracılığıyla faizsiz olarak kullanılabilecek kredi miktarı da 2-3 milyon liradan, 80 milyon liraya yükselmiş oldu. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

2- ELEKTRİK FATURASINDA ‘KIYAS’ DÖNEMİ



Elektrik ve doğalgaz sayaçları 3 ay boyunca okunmayacak, abonelere geçmiş tüketime göre fatura gönderilecek. Uygulama karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri için geçerli olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre faturalar ‘kıyasen’ hazırlanacak. Fatura hazırlanırken mevsimsellik, son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalaması ve tüketicinin beyanı esas alınacak. 3 ayın sonunda fazla tutar olursa mahsuplaşma yapılacak.

3- ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ UZATILDI



Covid-19 salgını nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı. Bakanlığın ilgili yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte “Yönetmeliğin 14’üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde bakanlıkça uzatılabilir” denildi. TÜVTÜRK tarafından işletilen taşıt muayene istasyonlarında 4 bin dolayında çalışan bulunuyor.

4- KONUT HESAPLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI



Konut hesabında birikim yapan vatandaşlar için uygulanan düzenli ödeme yapmama imkanı genişletildi. Yeni yönetmeliğe göre 30 Eylül’e kadar düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 6 defa, 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa olarak uygulanacak. Uygulama daha önce aylık ödeme planınında bir dönem içinde en fazla 3 defa, 3 aylık ödeme planında ise bir dönem içinde en fazla 1 defa ödememe imkanı getiriyordu.