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10 Haziran 2019 Pazartesi 17:08 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:18

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 20 metre aralıklarla 3 ayrı sığınak daha tespit edildi. Sığınaklar içerisinde bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sığınaklarda yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kasatura, 64 adet BKC MK. Tf. mühimmatı, EYP yapımında kullanılan 15 kilogram civarı gübre, hazırlanmış EYP pil blokları (18 adet), EYP maksadı ile kullanılan uzaktan komuta alıcı ve vericisi, 30 metre kablo, 3 bidon 20 litrelik mazot, 3 bidon 20 litrelik asit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. 

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