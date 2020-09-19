Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gaziler Günü'ne özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Gaziler Günü'ne özel bir klip, "İşte bunlar bizim al bayraklılar, işte bunlar bizim Ulubatlılar. Gazilerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla" ifadeleriyle paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her biri kahramanlık ve fedakarlık timsali olan kıymetli gazilerimizin, Gaziler Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara da sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.