  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gaziler Günü'ne özel klip
19 Eylül 2020 Cumartesi 15:15 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gaziler Günü'ne özel klip

AA

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Gaziler Günü'ne özel bir klip, "İşte bunlar bizim al bayraklılar, işte bunlar bizim Ulubatlılar. Gazilerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla" ifadeleriyle paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Gaziler Günü'ne özel bir klip, "İşte bunlar bizim al bayraklılar, işte bunlar bizim Ulubatlılar. Gazilerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla" ifadeleriyle paylaşıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her biri kahramanlık ve fedakarlık timsali olan kıymetli gazilerimizin, Gaziler Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara da sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

<a href='https://www.aksam.com.tr/aksam-tv/spor/bir-dakikada-spor/55356' class='related-news video'>

Bir Dakikada Gündem

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

20 Eylül Pazar günü burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları

Sosyal medyayı sallamışlardı! İnşaat malzemeleriyle defile yapan işçilere oyunculuk teklif edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.