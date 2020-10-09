Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümü olması nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakanlık paylaşımında, "Büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın 1’inci yıl dönümünde aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bölgedeki Suriyeli kardeşlerimize de kendi topraklarında huzurlu ve güvenli bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.