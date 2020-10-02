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02 Ekim 2020 Cuma 12:27 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığından anlamlı paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan Türkiye-Azerbaycan tatbikatına ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlık paylaşımında, "Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum." ifadelerini kullandı.

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