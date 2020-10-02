02 Ekim 2020 Cuma 12:27 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığından anlamlı paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan Türkiye-Azerbaycan tatbikatına ait görüntüleri paylaştı.
Bakanlık paylaşımında, "Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum." ifadelerini kullandı.
Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2020
Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum
Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum #TürkiyeAzerbaycan �������� pic.twitter.com/dHRS1TRcCE