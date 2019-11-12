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  3. Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'da teröristlerin hain tuzakların imha edilmeye devam ediyor.
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
 
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."


 


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