TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil'e yaptığı hava harekatlarıyla teröristlerin silah mevzisi ve barınaklarını vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Savaş uçakları terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

AA