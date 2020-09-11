11 Eylül 2020 Cuma 16:32 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... F-16'lardan KKTC'de gövde gösterisi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."