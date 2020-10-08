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08 Ekim 2020 Perşembe 15:29 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

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