08 Ekim 2020 Perşembe 15:29 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını açıkladı.
Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/mVLsFmJhjP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020