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19 Aralık 2020 Cumartesi 15:35 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Başarıyla tamamlandı

MSB, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandığını duyurdu. Tatbikata 23'ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'NATO VJTF Tugayı Karargâhı Sertifikasyon Denetlemesi' kapsamında icra edilen 'Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 'NATO VJTF Tugayı Karargâhı Sertifikasyon Denetlemesi' kapsamında icra edilen 'Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' başarıyla tamamlandı. Tatbikata 23’ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı" denildi.

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