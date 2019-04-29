Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9509
  • 6,664
  • 244.778
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu yeni logosunu tanıttı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu yeni logosunu tanıttı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu yeni logosunu tanıttı

Milli Savunma Bakanlığının yeni logosunda, ay yıldız merkezde yer alırken, meşe yaprağı ve bilinen en eski Türk kılıcı "kilij" kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Tek Devlet, Tek Marka" vizyonu çerçevesinde, tüm Bakanlıkları kapsayan Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu görsel bir sistem oluşturulduğunu dile getiren Zincir, bakanlığın yeni armasını tanıttı.

Armada, bakanlığın millilik yönüne dikkat çekmek için ay yıldız kullanıldığını, Türkiye'nin dünyadaki yeri ve önemini vurgulamak için merkezde bir konumlandırılma yapıldığını anlatan Zincir, "Meşe yaprağı kurumun sürekliliği, gücü ve kararlılığını sembolize etmektedir. Bilinen en eski Türk kılıçlarından olan Kilij ile köklü geçmişi ve gücü simgelenmiştir." diye konuştu.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İşte o ünlülerin memleketi!
Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi!
Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü isim dünya evine girdi!
Antioksidan nedir ve ne için kullanılır? Gerçekten vücuda gerekli bir madde midir? Sadece dışarıdan

Antioksidan Nedir? | Antioksidanlı Salata Tarifi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazından geçti