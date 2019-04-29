Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu yeni logosunu tanıttı

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Tek Devlet, Tek Marka" vizyonu çerçevesinde, tüm Bakanlıkları kapsayan Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu görsel bir sistem oluşturulduğunu dile getiren Zincir, bakanlığın yeni armasını tanıttı.

Armada, bakanlığın millilik yönüne dikkat çekmek için ay yıldız kullanıldığını, Türkiye'nin dünyadaki yeri ve önemini vurgulamak için merkezde bir konumlandırılma yapıldığını anlatan Zincir, "Meşe yaprağı kurumun sürekliliği, gücü ve kararlılığını sembolize etmektedir. Bilinen en eski Türk kılıçlarından olan Kilij ile köklü geçmişi ve gücü simgelenmiştir." diye konuştu.

AA