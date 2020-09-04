04 Eylül 2020 Cuma 09:33 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları eğitim yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Hulusi Akar, "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız” dedi.
Akar, "Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız