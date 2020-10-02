Milli Savunma Bakanı Akar'dan üç ülkenin ateşkes çağrılarına yönelik açıklama: "İnandırıcı değil"

Milli Savunma Bakanı Akar, üç ülkenin ateşkes çağrılarına yönelik, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." şeklinde konuştu.

Akar, "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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