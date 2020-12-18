Milli Savunma Bakanı Akar'dan Karadeniz'de istikrar vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev’de 4’lü basın toplantısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Donbas bölgesindeki sorunun Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz"