18 Aralık 2020 Cuma 18:52 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Karadeniz'de istikrar vurgusu
Milli Savunma Bakanı Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev’de 4’lü basın toplantısı düzenledi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Donbas bölgesindeki sorunun Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz"