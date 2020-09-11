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11 Eylül 2020 Cuma 20:04 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar."

"(Doğu Akdeniz) Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter."

"Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmamasını, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz."

"(Macron'un sözleri) Hadlerini ve boylarını aşarak, birlik ve bütünlüğümüze fitne sokmaya çalışıyorlar. Fitne amaçlı bu sözlerin, milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur."

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