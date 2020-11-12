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  • Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dağlık Karabağ açıklaması
12 Kasım 2020 Perşembe 20:07 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dağlık Karabağ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dağlık Karabağ açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Türk Rus gözetleme merkezine ilişkin): Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2' si Kelbecer, Laçin bir de Ağdan var. 7 rayonun 4'ü ü Azerbaycan kontrolünde. Ağdan'ı 15 Kasım'da Kelbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Türk Rus gözetleme merkezine ilişkin): Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2' si Kelbecer, Laçin bir de Ağdan var. 7 rayonun 4'ü ü Azerbaycan kontrolünde. Ağdan'ı 15 Kasım'da Kelbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak.

Bakan Akar: "(Karabağ'daki anlaşma) Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil"

Bakan Akar: "(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak"

<p>Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında CHP tarafından üç ayda

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